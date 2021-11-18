Проект конгрессно-выставочного центра "Русский" утвердили в Приморье

ТАСС, 18 ноября. Градостроительный совет Приморского края утвердил концепцию проекта строительства конгрессно-выставочного центра "Русский" во Владивостоке, сообщили в четверг в пресс-службе полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Вице-премьер - полномочный представитель президента Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Дальний Восток провел во Владивостоке серию совещаний по развитию Приморского края, одно из которых было посвящено будущему острова Русский.

"Обсуждался проект строительства конгрессно-выставочного центра "Русский" в архитектурной концепции общественно-делового пространства "Приморский форум". Ранее проект был поддержан на инвестиционном совете при губернаторе Приморского края. Архитектурная концепция проекта утверждена на заседании градостроительного совета Приморского края", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полпредстве, в проект также входит строительство гостиничного и торгово-развлекательного комплексов. Реализацией проекта займется группа компаний "Вертикаль", соответствующий меморандум она подписала с краевым правительством.

Ранее Юрий Трутнев заявил, что Минвостокразвития РФ по его поручению сформирует пакет мер поддержки инвесторов в сфере туризма и рекреации на Дальнем Востоке.