Пензенский госуниверситет впервые запустит программы обучения искусственному интеллекту

ПЕНЗА, 18 ноября. /ТАСС/. Пензенский государственный университет (ПГУ) станет первым вузом в регионе, где в 2022-2023 годах будут открыты программы магистратуры и бакалавриата по прикладному искусственному интеллекту в информатике и вычислительной технике. Об этом сообщил ТАСС проректор по учебной работе ПГУ Виктор Механов.

"В бакалавриате и магистратуре по информатике и вычислительной технике мы открываем профиль "Прикладной искусственный интеллект". Обучение по программе магистратуры начнется с 1 сентября 2022 года, по программе бакалавриата - с 2023 года", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что ранее среди направлений подготовки в регионе не было программ по обучению искусственному интеллекту. Их разработка стала возможна благодаря участию в консорциуме из шести вузов, который стал победителем конкурса, объявленного Минобрнауки РФ. Помимо ПГУ в него вошли МИРЭА - Российский технологический университет, Дагестанский государственный технический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Курский и Петрозаводский государственные университеты. Каждый из них разрабатывает программы бакалавриата и магистратуры по искусственному интеллекту в рамках своих направлений подготовки.

"Программы будут очень актуальны. Искусственный интеллект может быть использован и в медицине, и в строительстве, и во многих других сферах. В ПГУ программы будут реализовываться на кафедре "Вычислительная техника". Но программа разработана таким образом, что мы делаем ее фактически межфакультетской", - добавил Механов.

Планируется, что обучение по магистерской программе в 2022-2024 годах пройдут не менее 120 человек, а программу бакалавриата, рассчитанную на 2023-2025 годы - порядка 60 человек. Кроме того, преподаватели вуза пройдут повышение квалификации по этому направлению подготовки.

По словам заведующего кафедрой "Вычислительная техника" ПГУ Максима Митрохина, для преподавания программ бакалавриата планируется привлечь специалистов из реального сектора экономики, которые работают с искусственным интеллектом. "В вузе есть достаточно мощное вычислительное оборудование, которое требуется для реализации этих программ", - отметил собеседник агентства.