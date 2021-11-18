В Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 878, сообщается в четверг на сайте регионального Минздрава. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Максимальный рост случаев заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрировали с 3 октября. 16 ноября впервые данный показатель не достиг максимума. Накануне он вновь обновился - 867 случаев.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 17 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 878 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 111 248 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки на коронавирус обследованы 6 068 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 875 человек, выздоровевших за весь период - 98 931.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.