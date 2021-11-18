Единороссы разработают предложения по развитию госполитики в сфере генетических технологий

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" разработает предложения по совершенствованию государственной политики в области генетических технологий, заявила в четверг руководитель комиссии единороссов по образованию и науке, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

"Нашей общей задачей является развитие как научных, так и технологических компетенций в области генетики и других наук о жизни, чтобы этот потенциал реализовывался в виде и других продуктов и технологий, имеющих рыночный потенциал в России и за рубежом", - подчеркнула Шмелева.

Она отметила, что принципиально важным для этого является развитие и совершенствование технологических платформ, позволяющих оперативно создавать востребованные рынком продукты, в том числе средства для профилактики и лечения новых инфекционных заболеваний.

"Необходимо актуализировать существующие образовательные программы и создавать новые программы повышения квалификации. Они должны быть способны обеспечить высококвалифицированными кадрами организации, занимающиеся разработкой и производством продуктов, созданных с применением генетических технологий", - добавила руководитель партийной комиссии.

Кроме того, по ее словам, появление регуляторных механизмов с целью применения в исследовательских медицинских центрах продуктов для персонализированной терапии позволило бы обеспечить ранний доступ пациентов к разрабатываемым в стране лекарствам "с потенциально прорывной эффективностью". "Все эти вопросы мы будем обсуждать на площадке комиссии генсовета "Единой России" по образованию и науке, посвятим этому специальное заседание и разработаем предложения по развитию госполитики в сфере генетических технологий. Приоритетом партии является возрождение и развитие отечественных научных школ", - отметила Шмелева.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости законодательных механизмов, которые регламентируют использование генетических данных человека и его семьи.