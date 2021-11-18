Россия оказала помощь проживающим в Казахстане ветеранам Великой Отечественной войны

НУР-СУЛТАН, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России в Казахстане приняли участия в акции, в ходе которой ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий была оказана гуманитарная помощь. Об этом сообщила в четверг пресс-служба дипломатического представительства.

Мероприятие проводилось в течение осени совместно с Союзом ветеранов Афганистана и локальных войн, а также властями областей и городов республики. В рамках акции ветераны получили материальную помощь - денежные средства в размере 100 тысяч тенге ($233), медикаменты, оргтехнику и продукты питания от российской стороны. "Всего выплатами охвачено свыше 1,2 тыс. человек, из них более 200 - ветераны Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По данным посольства, ветеранские организации также получили 12 персональных компьютеров в комплекте с многофункциональными устройствами и телевизор на общую сумму 5 426 000 тенге ($12,6 тыс.), нуждающимся оплатили лекарственные средства на 3 128 000 тенге ($7,2 тыс.) и передали продукты питания на 198 тысяч тенге ($460).

"Всего в ходе акции выдано и израсходовано 135,6 млн. тенге ($315,5 тыс.). Она проводилась в Нур-Султане, Алматы, Караганде, Кокшетау, Павлодаре, Шымкенте, а также в Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, там пояснили, что мероприятие было спланировано на фоне сложной финансово-экономической обстановки, вызванной пандемией COVID-19, "с целью оказания братской, добрососедской, союзнической помощи наиболее нуждающимся в ней ветеранам".