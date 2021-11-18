Россия впервые возглавила всемирную организацию "Объединенные города и местные власти"

КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Мэр Казани Ильсур Метшин стал президентом всемирной организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ). Представитель России впервые занял этот пост, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"Мэр Казани Ильсур Метшин избран президентом всемирной организации "Объединенные города и местные власти". Такое решение было принято на заседании исполнительного бюро ОГМВ под председательством мэра Барселоны Ады Колау. Во Всемирном совете ОГМВ в Барселоне, в рамках которого и состоялось заседание бюро, приняли участие более 400 мэров, вице-мэров городов и глав регионов из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, Африки", - говорится в сообщении.

Выборы проходили в связи с досрочным сложением обязанностей Мохамеда Будры, покинувшего пост мэра города Эль-Хосейма (Марокко). Организацию может возглавлять только действующий мэр.

"Город является базой всех преобразований, и наша задача - помочь муниципалитетам перейти от вызовов к выработке четких решений, а затем к внедрению стратегий устойчивого развития на местах. ОГМВ - это организация не для мэров, а для всех жителей городов, для людей, на благополучие которых направлены все наши усилия", - цитирует Метшина пресс-служба.

Глава Казани предложил изменить систему взаимодействия между городами и регионами в рамках ОГМВ и оказать помощь малым городам, которые в период пандемии находятся в тяжелом финансовом положении, а также учредить для муниципальных образований премию "Лидерство в реализации ЦУР".

По данным пресс-службы, представитель России впервые избран главой ОГМВ. Лидерами всемирной организации становились представители европейского, ближневосточного и западноазиатского отделений. Ранее президентами ОГМВ являлись мэр Лиссабона Хорхе Сампайо, мэр Парижа Бертран Деланоэ, мэр Стамбула Кадир Топбаш, мэр Йоханнесбурга Мфо Паркс Тау.

Об организации

Всемирная организация ОГМВ - это добровольное международное объединение ассоциаций, союзов и отдельных муниципальных образований. Объединяет более 240 тыс. муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН. Евразийское отделение ОГМВ, представляющее интересы СНГ и Монголии, с 2006 года возглавляет Ильсур Метшин. Штаб-квартира отделения находится в Казани. Центральная штаб-квартира ОГМВ расположена в Барселоне.

Среди ключевых задач организации - обмен лучшими практиками в сфере городского хозяйства, решение вопросов экологии и климатических изменений, повышение инвестиционной и туристической привлекательности городов-членов ОГМВ, укрепление роли местных властей в процессе принятия глобальных решений.