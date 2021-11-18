Опрос: почти половина россиян считают, что иммигранты "отнимают" у них работу

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян (44%) считают, что иммигранты осложняют ситуацию на рынке труда, "отнимая" работу у местных жителей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Мнение о том, что иммигранты создают конкуренцию на рынке труда и "отнимают" работу у местных жителей, разделяют 44% россиян", - говорится в сообщении. Согласно данным центра, с 2005 года процент сторонников данной позиции снизился на 16% (60% в 2005 году). Возросло количество несогласных с тем, что иммигранты создают препятствия на рынке труда для местных жителей - с 12% в 2005 году до 37% в 2021 году.

Более половины респондентов (56%) отметили благоприятные стороны присутствия иммигрантов, поскольку они восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе. С тем, что иммиграция в целом благоприятно влияет на экономику, согласны 28% (что на 8% больше, чем было в 2005 году), отчасти с этим согласились 24%, а скорее не согласны 41% (в 2005 году такого мнения придерживались 38% респондентов). "Последние десятилетия позволили укрепить в общественном сознании понимание, что в экономике страны есть ряд сфер, в которых восполнение потребности в трудовых ресурсах возможно преимущественно посредством привлечения иностранной рабочей силы - если в 2005 году индекс давления мигрантов на рынок труда составлял 68 п. п., то сегодня этот показатель снизился до 51 п. п. Речь идет прежде всего о низкоквалифицированных кадрах", - отметила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова. Она также подчеркнула, что наиболее позитивное отношение к трудовым мигрантам наблюдается среди молодежи в возрасте 18-24 лет.

О том, что власти столицы начали реформу в строительной области, в рамках которой было предложено отказаться от использования труда мигрантов в строительстве, знают 34% респондентов, впервые слышат об этом 66%. Каждый пятый (20%) полностью поддерживает данный отказ, 34% - скорее поддерживает. Сомневаются в правильности таких мер 23% респондентов, каждый десятый (9%) их не поддерживает. В целом 60% опрошенных россиян нейтрально относятся к мигрантам, приезжающим на заработки, каждый четвертый (27%) видит в этом больше отрицательные стороны, каждый десятый (11%) - больше положительные. Более половины респондентов (57%) отметили, что иммигранты повышают уровень преступности. Также, по мнению 49% опрошенных, зарплаты местных жителей повысятся, если на рынке труда не будет мигрантов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 ноября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил в интервью РБК, что ставит задачу своим коллегам в строительном комплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на столичных строительных объектах. Как рассказал заммэра, процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два-три раза больше, это ускорило бы темпы строительства в два раза.