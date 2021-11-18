Экономист S&P считает, что худшая часть пандемии в мире позади

"Мы считаем, что худшая часть пандемии уже позади, но продолжаем внимательно следить за ее динамикой. Наши эксперты говорят нам, что дополнительная вакцинация будет означать меньшую степень изоляции и более высокую уверенность со стороны потребителей, большую их активность в затратах. И если поднять уровень вакцинации, Европа - замечательный пример, можно добиться более активного восстановления экономики", - отметил он.

В то же время из опубликованного отчета S&P Global Ratings "Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора: Российская Федерация" следует, что возможные волны коронавирусной инфекции вряд ли дестабилизируют процесс восстановления российской экономики. "Во-первых, недавно введенные ограничения мобильности оказались мягче, чем весной 2020 года, они также носят избирательный характер и варьируются в зависимости от региона и города. Насколько мы понимаем, даже если в некоторых регионах ограничения будут продлены, правительство не планирует ужесточать такие меры на национальном уровне, а собирается повысить уровень вакцинации", - говорится в отчете.