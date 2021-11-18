В России установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 251 против 1 247 днем ранее, до 260 335. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум - 1 247 смертей - был зарегистрирован 17 ноября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 79 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 65 - в Краснодарском крае, 45 - в Ставропольском крае, 43 - в Пермском крае, 39 - в Нижегородской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 374, до 9 219 912. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.

В частности, в Москве за сутки выявили 4 062 случая, в Санкт-Петербурге - 2 645, в Самарской области - 1 781, в Подмосковье - 1 407, в Республике Крым - 878, в Краснодарском крае - 819, в Нижегородской области - 781.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 1 040 327, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 414, до 7 919 250. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 85,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 3 849 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 051 - в Якутии, 982 - в Самарской области, 893 - в Краснодарском крае, 875 - в Республике Крым.