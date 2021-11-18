Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума с 2 сентября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг продолжил снижение и снизился до 0,94 - минимума с 2 сентября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превысил единицу в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Свердловской области, где он вырос до 1,01. В Самарской области и Пермском крае индикатор равен ровно 1.

В Нижегородской и Ростовской областях, а также Красноярском крае коэффициент составил 0,99, в Воронежской области - 0,97, в Санкт-Петербурге - 0,88. В Москве показатель вырос до 0,69, а в Подмосковье он сократился до 0,7, что для региона стало минимумом с 28 августа.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.