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Курорты Кубани планируют принять в зимний сезон около 2 млн гостей

В зимний сезон текущего года поток туристов на курорты края также превысил 2 млн человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края планируют принять в предстоящий зимний сезон порядка 2 млн гостей, сообщила в четверг врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Мария Золотухина.

"Мы рассчитываем в течение зимнего сезона принять туристов не меньше, чем приняли в прошлом году, - порядка 2 млн гостей", - сказала Золотухина на пленарной сессии межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым".

В зимний сезон текущего года поток туристов на курорты Краснодарского края превысил 2 млн человек, что на 7% выше аналогичных показателей допандемийного сезона.

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РоссияКраснодарский край
Пандемия COVID-19
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