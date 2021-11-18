Курорты Кубани планируют принять в зимний сезон около 2 млн гостей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края планируют принять в предстоящий зимний сезон порядка 2 млн гостей, сообщила в четверг врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Мария Золотухина.

"Мы рассчитываем в течение зимнего сезона принять туристов не меньше, чем приняли в прошлом году, - порядка 2 млн гостей", - сказала Золотухина на пленарной сессии межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым".

В зимний сезон текущего года поток туристов на курорты Краснодарского края превысил 2 млн человек, что на 7% выше аналогичных показателей допандемийного сезона.