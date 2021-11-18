Центр "Вектор" исследует вакцину против оспы на добровольцах 18-60 лет

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора продолжает исследования вакцины против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций на основе вируса осповакцины VAC delta 6 на добровольцах в возрасте 18-60 лет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В настоящее время ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора продолжает двойное слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование иммуногенности, реактогенности и безопасности живой культуральной вакцины против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций на основе вируса осповакцины VAC delta 6 на добровольцах в возрасте 18-60 лет (фаза II-III)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что VAC delta 6 является уникальной вакциной четвертого поколения, не имеющей аналогов в мире. За счет выключения шести генов, отвечающих за вирулентность, обеспечивается ее особая безопасность и применимость для широкого круга лиц.

Кроме того, "Вектор" продолжает клинические исследования I фазы противооспенного препарата НИОХ-14 среди добровольцев 18-50 лет для установления его безопасности, переносимости и фармакокинетических свойств.

В Роспотребнадзоре рассказали, что, по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), ранее в одной из лабораторий в штате Пенсильвания, занимающейся изучением вакцин, было найдено несколько пробирок с надписью "оспа".

"Пробирки были случайно обнаружены работником, проводившим очистку морозильной камеры и использовавшим защитную маску и перчатки. Как сообщают CDC, содержимое пробирок, по-видимому, не использовалось, нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию вируса. Расследованием инцидента занимаются CDC, их партнеры в правительстве и правоохранительные органы", - пояснили в ведомстве. Там напомнили, что проводить работы с живым вирусом натуральной оспы и хранить образцы вируса имеют право только две лаборатории мира - СDC и центр "Вектор".