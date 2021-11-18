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Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса

Директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов отметил, что возможно их будут производить как новый продукт
Здание Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября /ТАСС/. Центр им. Чумакова разрабатывает две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе дельта-штамма вируса, сообщил директор Федерального Научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

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"В разработке две вакцины "Ковивак дельта моно" и "Ковивак комби" на основе выделенного дельта-штамма коронавируса. Склоняемся больше ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация. Следует сказать, что это может идти путем замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, а может быть принято решение делать это как новый продукт. Это будет определять и подходы, и экономику, и сроки, что очень существенно в нашей ситуации. Поэтому мы ведем переписку, самое главное, что мы имеем дельта-штамм и вся технология отработана на предыдущем штамме, модифицированном "альфа", - сказал он.

Центр Чумакова разработал собственную цельновирионную вакцину от коронавируса "Ковивак". В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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