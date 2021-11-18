В МГУ разработали метод кодирования, ускоряющий работу с видео

ТАСС, 18 ноября. Российские ученые предложили новый метод кодирования видеофайлов, благодаря которому можно почти на 20% сократить количество бит, используемых для передачи и обработки данных в единицу времени (битрейт). Об этом пишет пресс-служба МГУ им. Ломоносова.

"Сотрудники факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ представили новый метод кодирования видеофайлов. Разработанный алгоритм позволяет прогнозировать лучший вариант параметров кодирования из доступных параметров кодека (кода для сжатия данных), что поможет значительно ускорить работу с видео в будущем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время доля видео в интернете составляет 63%. Огромный объем видеоданных стимулирует создание новых стандартов кодирования видео и новых кодеков, а существующие алгоритмы сжатия становятся все более сложными. Современные видеокодеки имеют в настройках более 50 параметров, что мешает сделать пользователю оптимальный выбор.

В новой работе ученые проанализировали более 1 млн видео, загруженных пользователями, и для каждого из них посчитали пространственную и временную сложность. Используя собранный набор видео, исследователи предложили метод, который путем многочисленных запусков создает по кодеку его модель методами машинного обучения.

"Наш метод не зависит от архитектуры и реализации кодека и применим к различным кодекам и стандартам сжатия видео. В результате апробации наш метод позволил сэкономить битрейт на дополнительные 17,8% для популярного кодека x264 и 7.9% для x265 при том же времени кодирования по сравнению со стандартными пресетами", - сказал один из разработчиков способа, сотрудник МГУ Дмитрий Ватолин.