Ученые выявили, что заболеваемость COVID-19 снижается на 53% при ношении масок

Исследовательская группа во главе со Стеллой Талик из Университета им. Монаша проанализировала уже опубликованные исследования, касающиеся эффективности мытья рук, ношения масок и социального дистанцирования в борьбе с COVID-19. Всего они нашли 72 таких работы, и в ходе тщательной перепроверки в их распоряжении осталось всего восемь исследований.

Шесть из них касалось эффективности ношения масок. В общей сложности в них участвовало 389,2 тыс. человек, не зараженных коронавирусом, и 2,6 тыс. больных COVID-19. Согласно этому исследованию, благодаря ношению масок заболеваемость снижается на 53%. Кроме того, смертность от COVID-19 в странах, где ношение масок было обязательным, оказалась ниже на 45,7%.

Социальное дистанцирование тоже оказалось эффективным. По результатам анализа пяти исследований ученые выяснили, что при соблюдении дистанции заболеваемость COVID-19 снижается на 25%. Эти данные основывались на участии 108,9 тыс. здоровых испытуемых и 2,7 тыс. зараженных коронавирусом.

Мытье рук также помогает снизить заражение коронавирусом на 53%, однако ученые отмечают, что исследования эффективности имело значительно меньший охват (292 человека с коронавирусом против 10,3 тыс. без него), чем анализы ношения масок и соблюдения социальной дистанции.