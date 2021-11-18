Дни Эрмитажа в Оренбурге откроют выставки, связанные с личностью Бориса Пиотровского

ОРЕНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Выставки медалей и наград из собрания Государственного Эрмитажа, принадлежавших экс-директору музея Борису Пиотровскому, и артефактов, найденных во время раскопок Кармир-Блура, которыми долгое время руководил академик, станут центральными мероприятиями Дней Эрмитажа в Оренбурге в 2021 году. Об этом ТАСС в четверг сообщил директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрий Комлев.

"С 24 по 26 ноября в Оренбурге будут проходить Дни Эрмитажа. [Проект] мы решили посвятить не только одному из главных музеев России, но еще и связать Дни Эрмитажа в Оренбурге в 2021 году с династией Пиотровских", - сказал он.

Комлев уточнил, что историкам и архивистам удалось уточнить связь сразу нескольких представителей династии Пиотровских с оренбургским краем. Так Бронислав-Адольф Игнатьевич Пиотровский в 1912 году был назначен начальником оренбургской местной военной бригады, а его сын - Борис Брониславович Пиотровский - с 1915 по 1918 годы служил в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. Пока семья жила в Оренбурге его сын - Борис Борисович Пиотровский - учился здесь в гимназии.

На первой выставке, которая откроется в Оренбурге 25 ноября и будет работать до февраля 2022 года, можно будет увидеть 100 медалей и наград из собрания Государственного Эрмитажа, принадлежавших Борису Борисовичу Пиотровскому. По информации министерства культуры Оренбургской области, среди экспонатов есть золотая звезда "Серп и молот" Героя Социалистического труда, знаки Ордена Ленина, иностранные ордена. В экспозиции также представлены произведения русских и европейских скульпторов и медальеров ХХ века. Самая ранняя из них, как уточняется в сообщении министерства, датирована 1896 годом. Это работа Антона Васютинского, посвященная 50-летию Императорского русского археологического общества, на оборотной стороне которой изображен "один из шедевров замечательной коллекции Эрмитажа - Чертомлыкская амфора".

"Вторая выставка называется "Раскопки Кармир-блура". Кармир-блур - это уникальный памятник, который относится к урартской культуре, и в переводе с армянского название означает "красный холм". В течение многих лет раскопками руководил Борис Борисович Пиотровский. На выставке будут представлены четыре предмета: часть дверного засова, краснолощеный кувшин и две бронзовые чаши", - объяснил Комлев.

В музее уточнили, что выставка проработает всего три дня - с 24 по 26 ноября. Она подготовлена отделом Востока Эрмитажа, а ее куратором стала научный сотрудник отдела Анна Новикова. "Эмоциональную атмосферу залов Эрмитажа, построенных в стиле барокко, создадут Камерный оркестр и ансамбль старинной и современной музыки "Дивертисмент" Оренбургской филармонии", - уточнили в пресс-службе министерства культуры Оренбургской области.

Программа Дней Эрмитажа в Оренбурге

Организаторами Дней Эрмитажа в Оренбурге стали Министерство культуры РФ, Государственный Эрмитаж, правительство Оренбургской области и Областной музей изобразительных искусств, уточнили в министерстве культуры региона. Главным событием для профессионального сообщества станет музейный фестиваль. Представители учреждений соберутся за круглым столом "Размышление о будущем музеев: визуальная культура и новые вызовы". Участников ждет серия презентаций от коллег, церемония награждения лучших сотрудников государственных и муниципальных музеев премией правительства Оренбургской области и победителей конкурса онлайн-проектов "Музей в цифровом пространстве".

"Дни Эрмитажа в Оренбурге" включают в себя выставочное и образовательно-просветительское направление. В Областном музее изобразительных искусств, Библиотеке им. Крупской и Центральной молодежке будет работать эрмитажный кинотеатр, где можно увидеть художественные и документальные фильмы об одном из крупнейших и самых значительных культурно-исторических музеев мира, также организаторы подготовили мастер-классы, лекции, квесты", - отмечается в сообщении министерства.

Для детей в Оренбургской полиэтнической библиотеке организуют видеопутешествия по залам эрмитажного "зверинца", квест-игру "Секреты и тайны Эрмитажа", проведут мастер-классы по живописи. Также в программу вошел телемост по обмену лучшими музейными практиками между волонтерами Государственного Эрмитажа и волонтерским корпусом Оренбуржья. Как уточнили в пресс-службе Минкульта региона, тематические мероприятия пройдут во многих городах и районах области.