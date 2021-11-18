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Суд признал законным отказ Виктору Батурину во взыскании с сестры более 13 млрд рублей

Решение Тверского суда Москвы осталось без изменения

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ в удовлетворении иска бизнесмена Виктора Батурина к его сестре и основательнице компании "Интеко" Елене Батуриной о взыскании более 13 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решение Тверского суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы в мае 2021 года отклонил иск Батурина и его финансового управляющего Эренцена Манжеева, после чего они обратились с жалобой в Мосгорсуд. В суде первой инстанции финансовый представитель бизнесмена просил суд взыскать с Елены Батуриной задолженность в размере 13 млрд 808 млн рублей.

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