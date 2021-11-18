Бывший схимонах Сергий не признал вину ни по одному из пунктов обвинения

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) на допросе в Измайловском суде Москвы отверг все предъявленные ему обвинения - в доведении до самоубийства, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов обвиняемого.

"Сергий не признал свою вину ни по одному из эпизодов уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Допрос обвиняемого проходил в суде в среду, он был прерван эвакуацией из здания в связи с ложным сообщением о "минировании" и продолжился после проверки помещения кинологами. Рассмотрение дела проходит в закрытом для публики режиме в связи с карантинными мерами.

В своих показания бывший схимонах Сергий рассказал суду свою историю становления священнослужителем, строительства монастырей на Урале и принятия священнического сана. "В ходе допроса схиигумен Сергий неоднократно акцентировал [внимание на том], что все окружение знало о его прошлом (имевшейся судимости за убийство и разбой - прим. ТАСС) как из его исповедей, так и из документов личного дела", - сообщил представитель защиты подсудимого. Свое уголовное дело Романов назвал последствием конфликта с епархией, который произошел якобы по причине разногласий из-за строительства храма на территории окормлявшегося схиигуменом Сергием Среднеуральского женского монастыря.

Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, но он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

Согласно материалам дела, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству". Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства. По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.