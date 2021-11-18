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В Москве 39 человек погибли в ДТП с мотоциклистами с начала года

По данным ГИБДД, частой причиной аварий стало несоблюдение очередности проезда

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Почти 40 человек погибли и 781 получил травмы в авариях с участием мотоциклистов на дорогах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"По итогам 10 месяцев текущего года на территории столицы зарегистрировано 733 ДТП с участием водителей, управляющих мототранспортом. 39 человек погибли, 781 ранен", - говорится в сообщении.

Чаще всего эти аварии возникали из-за того, что участники движения не соблюдали очередность проезда, неправильно перестраивались или ехали со слишком большой скоростью.

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