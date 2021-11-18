Онлайн-экскурсии запустят по музею-усадьбе Рахманинова "Ивановка" в Тамбовской области

ТАМБОВ, 18 ноября. /ТАСС/. Виртуальные экскурсии по музею-усадьбе Сергея Рахманинова "Ивановка" в Тамбовской области запустят к 150-летию со дня рождения композитора в январе 2022 года. В последующем их планируют использовать на уроках краеведения в школах региона, сообщил ТАСС руководитель Центра развития современных компетенций детей Мичуринского государственного аграрного университета Роман Чмир.

"В настоящий момент мы работаем над созданием виртуальной экскурсии по усадьбе Рахманинова - "Ивановке". Проект приурочен к 150-летию композитора, которое будет широко праздноваться в 2023 году, но запустим мы его раньше, уже в январе 2022 года", - рассказал Чмир.

По его словам, экскурсия будет доступна как с обычного компьютера, так и с помощью шлема виртуальной реальности. "Экскурсия сопровождается аудиоподдержкой профессионального экскурсовода из "Ивановки", таким образом ей смогут воспользоваться еще и дети с ограниченными возможностями, которые, к примеру, не видят, но могут услышать интересный эмоциональный рассказ экскурсовода о жизни и творчестве великого композитора. Кроме того, мы предусмотрели возможность музыкальных включений самых популярных произведений Рахманинова. Всего используется порядка 70 панорам усадьбы, отдельные экспонаты можно будет приблизить и рассмотреть, прочитать о них более подробную информацию", - рассказал собеседник агентства.

В последующем, говорит Чмир, проект виртуальных экскурсий намерены использовать на уроках краеведения в школах региона, поскольку он имеет большую дидактическую ценность, что позволит сделать уроки более интересными и максимально познавательными.

Имя Сергея Рахманинова тесно связано с Тамбовской областью. С 1890 по 1917 годы он подолгу жил и работал в имении Ивановка Уваровского района. Во время революции и в последующие годы все строения усадьбы уничтожили. Однако в 1968 году решили воссоздать имение и открыть дом-музей, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей С. В. Рахманинова преобразовали в Музей-усадьбу С. В. Рахманинова "Ивановка", а в сентябре 2019 года он получил статус заповедника.

Сегодня "Ивановка" является крупнейшим центром музыкальной культуры в российской провинции, связанным с жизнью и творчеством великого композитора. По поручению президента РФ Владимира Путина празднования по случаю 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдут в России в 2023 году, Тамбовская область должна стать центром празднования памятной даты.