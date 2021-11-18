Эксперт: концентрация антител к ковиду у некоторых может снижаться через 45 дней

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Концентрация вируснейтрализующих антител после вакцинации от ковида у ряда граждан может снижаться уже через 45 дней, именно поэтому важно вовремя ревакцинироваться. Об этом в четверг сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы знаем, что напряженность поствакцинального иммунитета ограничена. Появились литературные данные о том, что у ряда пациентов через 45 дней снижается концентрация вируснейтрализующих антител. Поэтому и вакцинированные болеют, и максимальное число их растет после шести месяцев. Поэтому мир выбрал именно цифру шесть месяцев [для ревакцинации], потому что кто-то заболевает через четыре месяца, кто-то через девять, но, учитывая, что <...> максимально заболевать начинают через шесть месяцев, большинство стран и взяли опорную точку ревакцинации через шесть месяцев после первичной вакцинации", - сказал он на онлайн-собрании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы".

Кроме того, статистику заболевших после вакцинации также пополняют те граждане, которые считают, что они защищены уже первой дозой прививки, и прекращают соблюдать меры безопасности и дистанцирования. "Ни одна вакцина не гарантирует 100-процентную эффективность против заражения. Мы должны помнить, что эффективность вакцин тоже разнится, и мы говорим о том, что есть так называемые неответчики на вакцины - их 3-5%", - заявил он.

Горелов также напомнил, что ревакцинация может проводиться любой вакцинной платформой, в том числе отличной от препарата, использованного для первичной вакцинации от ковида. "В таком случае расширяется спектр защитных антител, вакцины отличаются друг от друга, и поэтому появляется возможность при встрече с диким циркулирующим коронавирусом иметь больше условно защитных титров, более широкие спектры антител. Весь мир идет по этому пути, и в наших рекомендациях [Минздрава] эта позиция четко прописана", - заключил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что количество вакцинированных от коронавируса, заболевших ковидом, не превышает в России 2,5%.