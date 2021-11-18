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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил, что у каждого пятого ребенка с ковидом отмечается поражение ЖКТ

Доля детей, у которых при заболевании ковидом наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта выросла с 2% до 20% из-за распространения дельта-штамма коронавируса, отметил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Доля детей, у которых при заболевании ковидом наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) выросла с 2% до 20% из-за распространения дельта-штамма. Об этом сообщил в четверг заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"В 2020 году у 2% детей отмечалось исключительное поражение желудочно-кишечного тракта. Настоящий процент с приходом дельта-штамма увеличился до 20%. То есть у каждого пятого ребенка отмечается изолированное поражение желудочно-кишечного тракта", - сказал он на пресс-конференции "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы".

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