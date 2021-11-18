Эксперт заявил, что у каждого пятого ребенка с ковидом отмечается поражение ЖКТ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Доля детей, у которых при заболевании ковидом наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) выросла с 2% до 20% из-за распространения дельта-штамма. Об этом сообщил в четверг заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В 2020 году у 2% детей отмечалось исключительное поражение желудочно-кишечного тракта. Настоящий процент с приходом дельта-штамма увеличился до 20%. То есть у каждого пятого ребенка отмечается изолированное поражение желудочно-кишечного тракта", - сказал он на пресс-конференции "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы".