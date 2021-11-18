"Почта России" выпустила открытки "Город трудовой доблести" в день рождения Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Открытки, посвященные присвоению Екатеринбурга звания "Город трудовой доблести", с памятником воинам Уральского добровольческого танкового корпуса поступили в почтовое обращение в день рождения города. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского отделения партии "Единая Россия" в четверг.

Исторической датой рождения Екатеринбурга считается 18 ноября 1723 года, когда на крупнейшем железоделательном заводе города был осуществлен пробный пуск ковочных молотов.

"На почтовой открытке изображен памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге, ставший символом присвоения Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести" по результатам народного голосования. <...> В историческую дату рождения уральской столицы, Почта России приглашает уральцев приобрести открытки и украсить их оттиском специального почтового штемпеля и календарной датой 18.11.2021", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что приобрести открытки и поставить оттиск памятного штемпеля можно в центральном отделении Екатеринбурга.

Также 18 ноября Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященным городам трудовой доблести, номиналом 10 рублей. Фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу изображен на екатеринбургской монете.

Уральский добровольческий танковый корпус - уникальное танковое соединение, которое было создано 11 марта 1943 года на добровольные взносы жителей Урала. Всего подали более 110 тыс. заявлений с просьбой о зачислении в состав корпуса - в 12 раз больше, чем требовалось. Во время Великой Отечественной войны корпус дошел до Праги, боевой путь составил свыше 5,5 тыс. км. Специально для его бойцов в Златоусте были выпущены финские ножи, которые немецкая разведка прозвала "черными" из-за цвета рукоятки. Позже так стали называть состав танкового корпуса.

О звании

"Город трудовой доблести" - почетное звание Российской Федерации. Согласно указу президента России Владимира Путина оно присваивается городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". В июле 2020 года Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания 20 городам, в том числе Екатеринбургу.