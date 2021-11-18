Калининград ожидает на Новый год турпоток выше, чем во время ЧМ по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают, что на новогодние праздники будет зафиксирован абсолютный рекорд туристического потока в регион, показатели превысят уровень Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил в четверг на туристическом форуме "Интурмаркет. Открытый Крым" министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

"На период новогодних праздников в этом году мы ждем рекорда, причем абсолютного. Мы в этом году рассчитываем, что приедет больше туристов, чем во время чемпионата мира по футболу и в 2019 году, когда у нас был введен режим электронных виз", - сказал Ермак.

По его словам, на ноябрьские праздники после введения ограничений количество бронирований снизилось на 10%, однако количество пассажиров в аэропорту увеличилось на 33%. "Понятно, что условно все они расселились в частном секторе", - отметил Ермак, отметив, что на новогодние праздники туристы приедут в Калининград, чтобы прогуляться по берегам Балтийского моря и посетить музеи.

В Калининградской области функционирует 296 коллективных средств размещения. Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года в области ждут от 1,8 до 2 млн туристов, что превысит уровень 2019 года, когда в области побывали 1,7 млн гостей. С 1 по 10 мая приняла свыше 63 тыс. туристов, средняя загрузка отелей в регионе превысила 90%.