Гусман считает, что российско-узбекский медиафорум усилит взаимодействие СМИ двух стран

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Второй российско-узбекский медиафорум, проходящий в формате видеомоста Москва - Ташкент, усилит непосредственное взаимодействие телевизионных, информационных, газетных и других профессиональных структур двух стран. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

"Форум даст толчок конкретным, прямым связям телевизионных, информационных, газетных, профессиональных структур, их непосредственному взаимодействию друг с другом. Это в интересах наших народов, в интересах нашей общей истории и нашего будущего", - сказал он, выступая в рамках форума.

Важность взаимного сотрудничества России и Узбекистана в сфере СМИ подчеркнул директор дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров. По его словам, в последнее время Узбекистан стал намного активнее на международной арене и, в частности, в работе Совета руководителей общественных и государственных телерадиокомпаний государств - участников СНГ. "В последние годы Узбекистан активизировал свое участие, но пока является наблюдателем. По вам все скучают там, приходите, это интересная и нужная работа, без ваших знаний, без вашего опыта, без вашей экспертизы, мудрости работа совета не может быть полной", - подчеркнул он.

Федоров также отметил, что настало время вводить в юридические рамки вещание телеканалов РТР "Планета" и "Россия-24" на территории Узбекистана. "Я знаю, что они вещают в Узбекистане, но, по-моему, настала пора вводить этот процесс в юридические рамки и формы. И поверьте, коммерческая составляющая на последнем счету. Главное - просто знать, что происходит, как происходит и быть наиболее эффективными в этом сотрудничестве", - сказал он.

Замглавы Минцифры Бэлла Черкесова выразила надежду на то, что в рамках форума странам удастся обменяться опытом в сфере подготовки высококвалифицированных кадров. "Возможность прямого обмена информацией в оперативном режиме это очень важное конкурентное преимущество в сфере СМИ. И поэтому я уверена, что развитие доверительных, рабочих и продуктивных отношений между нашими странами очень в этом смысле важно. Надеюсь, что нам удастся сегодня не только обменяться мнениями, но и выйти на какие-то практические договоренности. Для того, чтобы, когда мы в следующий раз, я надеюсь, увидимся уже очно, была бы возможность их закрепить", - заключила она.