Новогодние детские представления в Кремле отменили из-за ковида

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ситуации с распространением коронавируса. Музыкальный спектакль "Волшебная сказка стеклодува" можно будет посмотреть на телеканалах и в интернете, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Она отметила, что школьников со всей страны не будут приглашать и на Всероссийскую кремлевскую елку, которая традиционно проводилась в конце декабря. "К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет", - отметила Крылова.

Мероприятия в ГКД проводятся в последние месяцы в формате COVID-free. Для их посещения кроме билета требуется паспорт с соответствующим ему QR-кодом, свидетельствующим либо о прививке от коронавируса, либо о том, что болезнь была перенесена в последние шесть месяцев. Дети до 13 лет проходят на концерт только по билету и в сопровождении взрослых, имеющих QR-код. Также соблюдается масочный режим.

Новогодние детские представления не будут проводиться в Кремле уже второй раз. Крылова пообещала, что, как и в прошлом году, без зрителей будет записана телеверсия спектакля, которая будет показана по телеканалам и будет доступна в интернете. Главный герой спектакля - 12-летний сын лесника Сашка, который мечтает самостоятельно украсить новогоднюю елку в Кремле и добивается своей цели, с помощью друзей успешно преодолевая возникающие трудности.