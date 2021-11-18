В ГИБДД сообщили, что за десять лет детская смертность в ДТП сократилась в три раза

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Детская смертность на дорогах России за десять лет уменьшилась в три раза - с 1,5 тыс. детей до 500 в год. Об этом журналистам сообщил замглавы ГИБДД России Олег Понарьин.

"Десять лет назад на дорогах нашей страны гибли более 1,5 тыс. детей. Сейчас уже второй год мы выходим на цифру 500, это много. Но эффективность на лицо, и это благодаря тому, что дети вовлекаются в деятельность по безопасности дорожного движения, имеют возможность получить дополнительные знания", - сказал он.

Вместе с тем Понарьин отметил, что в этом году детская смертность увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "К сожалению, в текущем году показатели смертности детей на дорогах у нас выше прошлого года на 3%. Это означает, что на будущий период нам нужно приложить дополнительные усилия, чтобы настроить родителей и детей на более четкое соблюдение ПДД и более безопасное поведение на автомобильных дорогах", - сказал он.

По его словам, 60% погибших детей - это дети-пассажиры. "Статистика не уменьшается, и, к сожалению, факты нарушений перевозки детей до 12 лет тоже являются очень распространенными", - отметил замглавы ГИБДД.

В четверг в России стартовал сороковой по счету конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо - 2021". Как сообщили в ГИБДД России, цель конкурса - воспитать не только законопослушных участников дорожного движения, но и сформировать у детей и подростков навыки безопасного поведения на дороге, совершенствовать их знания в сфере правил дорожного движения и оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.