Глава Свердловской области поручил помочь скульптору, живущему в подвале без света и воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил помочь 75-летнему скульптору Геннадию Попову, живущему в подвале подлежащего сносу пустого многоквартирного дома, переселив его в пансионат и организовав постоянную экспозицию его работ. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram в четверг.

Ранее портал Е1 сообщил, что в Екатеринбурге в подвале расселенного полгода назад аварийного дома без света, воды и канализации живет 75-летний скульптор. Мужчина обосновался в пятикомнатном бункере больше 20 лет назад: по его словам, в 1990-е он лишился хорошей работы, а впоследствии от него отвернулись родные.

"Как это произошло, мы еще разберемся. Главное сейчас - срочно ему помочь. Я такие поручения дал. Уже сегодня Геннадий Геннадьевич временно переехал в кризисное отделение социального центра "Малахит", <…> а потом, после оформления всех бумаг, его переведут в пансионат, где он будет всегда под присмотром", - написал он.

Куйвашев отметил, что соцработники при необходимости восстановят документы скульптора и будут искать контакты родственников. В пансионате же ему выделят специальное помещение для скульптур, будет организована постоянная экспозиция.