Сенаторы обсудят с ФСИН и прокуратурой концепцию законопроекта о наказании за пытки

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке законопроекта о выделении пыток в отдельный состав преступления 22 ноября обсудит концепцию документа с участием уполномоченного по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, а также руководства Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Генпрокуратуры. Об этом сообщила в четверг член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

"Последние события, когда были обнародованы ужасающие факты пыток в учреждениях СИЗО и ФСИН... К сожалению, нужно было этому произойти, чтобы появился новый импульс к тому, чтобы это все встало на рабочие рельсы. В ближайший понедельник, 22 числа, в 16 часов мы будем проводить заседание рабочей группы, посвященное обсуждению этого законопроекта, с участием представителя генеральной прокуратуры, курирующего ФСИН, Винниченко Николая Александровича, начальника ФСИН [Александра] Калашникова, [уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны] Москальковой", - сказала Нарусова на заседании комитета.

Она попросила членов рабочей группы принять активное участие в заседании.

Ранее Москалькова выразила надежду, что законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления и ужесточении ответственности для должностных лиц за подобные преступления будет доработан до конца года и внесен в Госдуму. В начале марта члены Совета Федерации создали рабочую группу по подготовке законопроекта.