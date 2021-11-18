Умер бывший посол России в Японии Лосюков

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший посол России в Японии Александр Лосюков умер в возрасте 78 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице российского посольства в Twitter в четверг.

"На 79-м году жизни после тяжелой болезни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Александр Прохорович Лосюков", - указано в заявлении.

Посольство выразило соболезнования по поводу его смерти. "Для многих из нас, работающих сегодня в стенах посольства в Токио, Александр Прохорович был учителем, руководителем, послом, щедро делившимся с нами своими обширными знаниями и богатым опытом, помогавшим утвердиться в профессии", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте российского МИД, Лосюков в 1968 году окончил МГИМО и с этого же года начал работать на дипломатическом поприще. Был послом в Новой Зеландии, а затем в Австралии. В марте 2000 года занял пост заместителя министра иностранных дел России. В 2004 году дипломату присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.