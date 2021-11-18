Песков: Путин сам сообщит, когда ревакцинируется от ковида

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сам сообщит, когда примет решение ревакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, он сообщит об этом, когда [примет] решение", - ответил представитель Кремля на вопрос, появилась ли какая-то информация о том, когда президент пройдет ревакцинацию.

Ранее представитель Кремля пояснял, что у Путина сохраняются высокие титры антител после вакцинации от ковида, он будет делать повторную прививку, когда поступят рекомендации врачей.

Владимир Путин вакцинировался от коронавируса весной. Первый компонент препарата президент получил 23 марта, второй - 14 апреля. В ходе прямой линии с гражданами он рассказал, что привился "Спутником V".