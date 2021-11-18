Второй корпус "Дома ветеранов" планируют построить в Ингушетии в 2023 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Второй корпус социально-оздоровительного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов "Дом ветеранов" планируют построить в Ингушетии в 2023 году в рамках нацпроекта "Демография", сообщил в четверг вице-премьер республики Олег Фурсов на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации в ходе Дней Ингушетии в Совфеде.

"В связи с отсутствием в сфере социального обслуживания республики других учреждений аналогичного профиля и сохраняющейся высокой потребности в услугах по социально-психологической, медицинской реабилитации граждан регион нуждается в строительстве в 2023 году второго корпуса для нужд ГБУ "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов" - "Дом ветеранов" на 50 мест, который предполагается расположить в селе Сурхахи Назрановского района. Строительство объекта планируется осуществить в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", - сказал Фурсов.

По его словам, потребность в финансировании строительства в текущих ценах составляет 250 млн рублей.

"В наличии имеется проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы. Просим вас поддержать наше обращение в Министерство труда и соцзащиты РФ в строительстве в 2023 году этого объекта", - сказал вице-премьер Ингушетии, обращаясь с членам Совета Федерации.

О "Доме ветеранов"

Социально-оздоровительный центр "Дом ветеранов" был открыт в Ингушетии в мае 2010 года в преддверии Дня Победы для людей пожилого возраста. Он располагается в лесистой местности предгорной зоны республики. В сентябре этого года был открыт новый корпус "Дома ветеранов", построенный в рамках нацпроекта "Демография".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.