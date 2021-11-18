На Ямале выявили более 300 интернет-ресурсов, продававших сертификаты о вакцинации

ТАСС, 18 ноября. Более 300 интернет-ресурсов, где предлагалось купить сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса, выявлены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за последние четыре месяца. Почти 70% ресурсов уже заблокированы, сообщили ТАСС в Центре управления регионом (ЦУР) ЯНАО, специалисты которого обнаружили сайты.

"ЦУР занимается активным мониторингом информационного поля на предмет выявления фейковой информации и других угроз. Так только за четыре месяца работы ямальские специалисты помогли выявить 301 ресурс в интернете, на которых мошенники продавали поддельные сертификаты о вакцинации. Из них 67% заблокировано, треть переданы для проверки в Роскомнадзор", - сказали в региональном ЦУР.

Там пояснили, что статистика приведена только за четыре последних месяца, так как ранее ЦУР ЯНАО не привлекался к поиску таких незаконных интернет-ресурсов.

Всего на Ямале выявлено более 56 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние месяцы в регионе регистрируют более 100 заразившихся каждые сутки, за последние выявлено 143 случая. В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. С 25 октября действует система пропуска по QR-кодам в культурные, досуговые и спортивные заведения. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам.