Власти Приамурья сообщили о возможных послаблениях после вакцинации от ковида 80% жителей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что если к Новому году темпы вакцинации от коронавирусной инфекции достигнут 80%, то в регионе для бизнеса возможны послабления ряда ограничений, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Сейчас темпы вакцинации в регионе неплохие. Очень рассчитываю, что до Нового года мы сможем выйти на приемлемый уровень в 80%. В этом случае можно будет поговорить о смягчении ряда ограничений. Поверьте, нам они не нравятся ничуть не меньше, чем бизнесу. Однако, на сегодняшний день об этом говорить рано", - цитирует пресс-служба слова Орлова.

Ранее сообщалось, что в Амурской области первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли 311 271 человек (76,57 % от плана вакцинации), вторую прививку поставили 247 211 человек (51,1 %). При соблюдении нынешних темпов, власти региона планируют завершить вакцинацию 80% жителей региона к 1 декабря.

"Достигнутым на сегодняшний день темпам вакцинации во многом способствовали QR-коды, которые были введены на территории области. Поэтому QR-коды мы отменять не будем", - сказал Орлов.

В Благовещенске с 18 октября введена система QR-кодов для общепита, учреждений культуры и спорта. С 1 ноября она распространяется на Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зею, Тынду, Шимановск и Райчихинск. С 15 ноября жители Благовещенска QR-код должны предоставлять при посещении парикмахерских, салонов красоты, СПА-салонов и массажных салонов.

Поддержка бизнеса

По информации пресс-службы правительства области, в 2020 году наиболее пострадавшим от пандемии отраслям бизнеса из регионального бюджета направлено 184 млн рублей. Выплаты получили предприниматели в сфере туризма, общепита, спорта, культуры, образования, сельского хозяйства и другие. Также были введены и продолжают действовать налоговые преференции по упрощенной и патентной системам налогообложения. Сумма налоговых льгот для амурского бизнеса составила более 1,2 млрд рублей.

В 2021 году в целях финансовой помощи бизнесу в областном бюджете предусмотрено 145,1 млн рублей. Из них 28 млн рублей направлены исключительно на отрасли, попавшие под прямые ограничения деятельности, - это общепит и детские игровые комнаты. Предоставление субсидий в первую очередь ориентировано на сохранение численности занятых в секторе малого бизнеса. В зависимости от дальнейшего развития ситуации, в 2022 году поддержка бизнеса продолжится.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня. В регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд. С начала пандемии в области выявлено 43,5 тыс. случаев заражения, 507 человек умерли.