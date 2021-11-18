Губернаторские елки отменили на Алтае из-за коронавируса

БАРНАУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Губернаторские елки, которые традиционно организуют для школьников в Театре Драмы Барнаула, в Алтайском крае отменены в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу, сообщила в четверг на пресс-конференции министр культуры региона Елена Безрукова.

В Алтайском крае ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться напряженной: с начала пандемии ковид подтвержден у 97 тыс. 714 человек. В течение длительного времени ежесуточное число заражений превышает 500 случаев. В регионе развернуто около 5 тыс. коек.

"Все, что касается плановой работы учреждений культуры, распространяется и на новогоднюю афишу. Так называемая губернаторская елка, когда организованными группами детей доставляют в театры, по условиям сегодняшнего дня, не может состояться", - сказала Безрукова.

Она отметила, что с учетом всех действующих в регионе ограничений родители могут самостоятельно приобрети билеты на новогодние представления и привезти своих детей в Барнаул. Учреждения культуры будут работать в условиях действующих ограничений - с заполняемостью в 50%, предъявлением QR-кодов и обязательным использованием масок.

Губернаторские елки - ежегодные новогодние представления в Барнауле для школьников со всего Алтайского края. Традиционно для этого Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина готовит новогодние спектакли.

В Алтайском крае с 30 октября введена система QR-кодов, которая с 15 ноября стала обязательной не только в торговых центрах, но и в спортивных учреждениях, санаториях и учреждениях культуры.