Вышитая карта Чувашии будет представлена к дню национальной вышивки

ТАСС, 18 ноября. Лучшие мастерицы Чувашии представят вышитую карту республики к дню национальной вышивки, который отмечается 26 ноября. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой администрации главы региона.

"Национальный музей завершает работу над вышитой картой Чувашии. Показ широкой публике запланирован к Дню чувашской вышивки", - отмечается в сообщении.

Карту вышивали мастерицы со всей республики и фирма художественных промыслов "Паха тере". Каждый район Чувашии представил свой фрагмент карты, а затем мастерицы фабрики объединят их в общее полотно.

Примером для создания карты послужила вышитая в 1937 году к Всесоюзной сельхозвыставке карта Чувашской АССР. Тогда в течение целого года над ней трудились вышивальщицы Альгешевской швейной фабрики. Это полотно сохранилось в музее чувашской вышивки.

В октябре 2020 года глава республики Олег Николаев подписал указ об учреждении Дня чувашской вышивки, который будет отмечаться ежегодно 26 ноября. В этот день родилась советская художница по вышивке Екатерина Ефремова (1914-2000), которая внесла большой вклад в развитие народного искусства на профессиональной основе и сохранение традиции ручной счетной вышивки на предприятиях художественных промыслов Чувашии. Праздник призван сохранить традиции национальной вышивки как уникального культурного наследия народа.