Эксперт: Кубань, Крым и Татарстан сохранили лидерство по продажам туров на Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Лидерами продаж туров на новогодние праздники остаются Кубань, Крым и Татарстан, сохраняющие популярность у туристов на протяжении многих лет, сообщил в четверг на туристическом форуме "Интурмаркет. Открытый Крым", генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.

"Лидерами продаж в этом году по новогодним праздникам остаются по сути все те же направления - это Краснодарский край (в первую очередь, конечно, Сочи), Крым, Татарстан, Московская область, Алтай, Ставропольский край, Тюменская область - это наши лидеры, которые на протяжении многих лет показывают наибольший результат", - сказал Уманский.

Он отметил, что цены на новогодние туры значительно не выросли - в среднем на 5%, что соответствует инфляционной коррекции и не превышает ее.

"Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. ТАСС - стратегический информационный партнер форума.