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Пандемия COVID-19

Кремль не комментирует вопросы испытаний в России зарубежных препаратов от ковида

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Минздрав

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о проведении в России клинических испытаний зарубежных препаратов от ковида и переадресовал вопрос в Минздрав.

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"Это в Минздрав вопрос, не к администрации президента: мы не занимаемся ни испытаниями, ни сертификацией лекарственных препаратов", - ответил представитель Кремля на вопрос, почему зарубежные компании проводят тестирование в России и тестируются ли какие-то российские препараты за границей.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что американская компания Pfizer получила разрешение на проведение в РФ клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19.

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