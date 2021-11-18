Темпы вакцинации в Новосибирской области с начала осени выросли более чем в шесть раз

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации против коронавируса в Новосибирской области с начала осени, когда в России началась очередная волна заболеваемости COVID-19, выросли более чем в шесть раз. Власти связывают это с введением системы QR-кодов для вакцинированных, сообщил в четверг ТАСС губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Виден значительный прирост. Если сравнивать с темпами вакцинирования сентября - начала октября, то сегодня ежесуточное число новосибирцев, которые приходят получить первый компонент вакцины, выросло в шесть, а то и в семь раз. Последние три недели около 12-14 тыс. человек получают первую прививку. Конечно же, введение QR-кодов и серьезная информационная работа подтолкнули многих людей к этому решению", - сказал Травников.

Он добавил, что в последние недели в регионе наметился тренд к массовой ревакцинации. Поскольку для нее используется вакцина "Спутник Лайт", одновременное проведение кампаний по вакцинации и ревакцинации не приводит к дефициту препарата, подчеркнул Травников.

В Новосибирской области введена обязательная вакцинация работников учреждений культуры, общепита, ЖКХ, соцзащиты, гостиниц и ряда других отраслей. Действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий, а также ресторанов, кафе, баз отдыха, санаториев. По словам губернатора, новых ограничений в регионе не планируется.

"Мы продолжаем прирастать (по числу заболевших), но с каждой неделей темпы прироста снижаются. Для Новосибирской области особенность четвертой волны в том, что она стартовала несколько позже, чем в других регионах, даже сибирских. У нас начало отложилось в среднем на две недели по сравнению с соседями. И с учетом того, что сейчас мы видим, что в европейской части страны ситуация стабилизировалась, можно прогнозировать, что в ближайшее время и мы пройдем пик, поэтому никаких новых ограничений вводить не собираемся", - пояснил собеседник агентства.

С начала пандемии в Новосибирской области коронавирусом заразились около 78 тыс. человек, в последние дни прирост выявленных случаев достигает около 400 в сутки. Выздоровело боле 56 тыс. человек, более 3,6 тыс. умерли.