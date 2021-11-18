РАН выступила за усиление экспертизы школьных учебников

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) оказалась фактически отодвинутой от экспертизы школьных учебников, при этом необходимость серьезной экспертизы пособий для школьников сохраняется. Об этом сообщил вице-президент РАН Валерий Козлов в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики и информатики.

Он напомнил, что в 2005 году президент страны Владимир Путин обратился к тогдашнему президенту РАН Юрию Осипову с просьбой и предложением провести экспертизу учебников, в первую очередь учебников истории. Но затем РАН была привлечена к экспертизе школьных учебников по всем предметам.

"Потом это все выродилось, и РАН постепенно оттеснили от экспертизы. Началось соперничество издательства, а не учебников и их качества <...> Сейчас много говорится, что надо поднимать качество школьных учебников. Я считаю, что качество учебников должно начинаться с ответственности авторов, издательств и, конечно, очень существенно - провести качественную экспертизу", - сказал Козлов, добавив, что очень важно иметь четкую объективную экспертизу учебников.