Кузнецова предложила Асаду продолжить сотрудничество по возвращению детей РФ из Сирии

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция "Единая Россия") обратилась к президенту Сирии Башару Асаду с предложением продолжить сотрудничество по вопросам возвращения российских детей из лагерей беженцев на родину. Об этом сообщает пресс-служба парламентария в четверг.

"Анна Кузнецова обратилась к президенту Сирии [Башару Асаду] с предложением продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей, находящихся в лагерях беженцев, на родину", - говорится в сообщении.

В ходе встречи вице-спикер заявила, что считает важным доносить до международной общественности проблемы детей, находящихся на территориях, не подконтрольных властям Дамаска.

"Нарушаются все нормы права, когда государства не могут забрать своих несовершеннолетних граждан с территорий лагерей по надуманным причинам со стороны администрации лагерей <...> Проблема в целом требует новых подходов с привлечением экспертов. На международном поле много говорится о проблемах беженцев, о гуманитарной катастрофе на территории лагерей, но реальных действий, которые помогли бы спасти детей с этих территорий, в большинстве случаев нет", - сказала она, напомнив, что Россия готова вернуть 140 детей, находящихся в Сирии, однако "в прошлый раз удалось вернуть только 23 ребенка".

Как сообщает пресс-служба Кузнецовой, президент Сирии, поддержал предложения вице-спикера Думы и выразил готовность продолжать работу в этом направлении. "Также он отметил необходимость более широкого сотрудничества по оказанию содействия в решении вопросов прав беженцев с привлечением профильных министерств и ведомств Сирии", - отмечается в сообщении.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила ТАСС, что ближайший вывоз российских детей из Сирии на родину планируется провести до конца года.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Работа осуществляется по поручению президента РФ. За это время на родину из Ирака и Сирии возвращено более 340 детей.