В МИД заявили, что тезис о геноциде народа СССР в ВОВ есть в документах разных организаций

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Несколько международных организаций, в частности ОДКБ, уже включили тезис о геноциде советского народа в Великую Отечественную войну в свои официальные документы. Об этом заявил в четверг заместитель директора правового департамента МИД РФ Максим Мусихин на круглом столе в Совете Федерации.

Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

"Тезис о геноциде постепенно находит свое место в решениях ряда международных организаций уже сейчас, - сказал он. - В первую очередь на данном этапе идет речь об организациях, состоящих из наших ближайших соратников по совместной борьбе с нацизмом".

Мусихин указал, что 19 мая 2021 года в Душанбе по инициативе России принято заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ о 75-летии приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.

"В тексте этого документа прямо подчеркивается, что факты изгнания и истребления нацистами, а также их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре трибунала, должны расцениваться как геноцид народов Советского союза", - отметил дипломат.

Он добавил, что аналогичная констатация также по российской инициативе 15 октября 2021 года была включена в заявление глав государств - участников СНГ в связи с 30-летием Содружества.