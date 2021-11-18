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В МИД заявили, что тезис о геноциде народа СССР в ВОВ есть в документах разных организаций

Речь идет об организациях, состоящих из ближайших соратников по совместной борьбе с нацизмом, добавили в российском ведомстве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Несколько международных организаций, в частности ОДКБ, уже включили тезис о геноциде советского народа в Великую Отечественную войну в свои официальные документы. Об этом заявил в четверг заместитель директора правового департамента МИД РФ Максим Мусихин на круглом столе в Совете Федерации.

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"Тезис о геноциде постепенно находит свое место в решениях ряда международных организаций уже сейчас, - сказал он. - В первую очередь на данном этапе идет речь об организациях, состоящих из наших ближайших соратников по совместной борьбе с нацизмом".

Мусихин указал, что 19 мая 2021 года в Душанбе по инициативе России принято заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ о 75-летии приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.

"В тексте этого документа прямо подчеркивается, что факты изгнания и истребления нацистами, а также их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре трибунала, должны расцениваться как геноцид народов Советского союза", - отметил дипломат.

Он добавил, что аналогичная констатация также по российской инициативе 15 октября 2021 года была включена в заявление глав государств - участников СНГ в связи с 30-летием Содружества.

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