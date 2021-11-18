Прием документов на соискание госпремии в сфере правозащиты начнется 19 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Соискатели Государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности смогут подать документы с 19 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Кремля.

Сообщается, что представления на соискателей премий и прилагаемые к ним материалы должны быть направлены в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.

Представление, оформленное в виде письма, должно содержать личные данные соискателя (фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, адрес места жительства, гражданство и т.д.). Кроме того, в письме должна быть информация о вкладе кандидата в развитие правозащитной или благотворительной деятельности и краткая формулировка того, за какие выдающиеся достижения предлагается присудить Государственную премию. К представлению также могут быть приложены материалы из СМИ, свидетельствующие об общественном признании заслуг кандидата.

Подать заявки можно до 10 февраля 2022 года.