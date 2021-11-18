В Петербурге 19 ноября окажут бесплатную правовую помощь детям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Юные петербуржцы и их семьи смогут получить бесплатную правовую помощь 19 ноября, для этого организовано более 50 пунктов консультирования. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции ТАСС начальник ГУ Минюста по Санкт-Петербургу Сергей Феоктистов.

"В этот день в Санкт-Петербурге организуются пункты бесплатных юридический консультаций по различным вопросам, касающимся обеспечения и реализации прав и законных интересов детей. На различных площадках во всех районах города, у нас в этом году их будет более 50. <...> Квалифицированные юристы, юристы-практики различной специализации будут вести прием, будут проводить беседы, давать консультации и в очном формате, и в онлайн-режиме, и разъяснять нашим детям и их законным представителям нормы законодательства по самым актуальным вопросам", - рассказал он.

По его словам, в прошлом году день правовой помощи детям не проводился из-за сложной эпидемиологической ситуации, но в 2019 году консультацию получили 1 097 человек, из них 1 034 ребенка. Самыми актуальными вопросами тогда оказались темы социальной помощи инвалидам, вопросы жилищного законодательства и имущественных отношений между родителями и детьми. Изменятся ли обращения в связи с эпидемиологической обстановкой можно будет увидеть по завершению мероприятий.

Как сообщил Феоктистов, пункты будут размещаться в образовательных учреждениях, в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания населения, а также на территории и учреждении федеральной службы исполнения наказаний, в частности на территории Колпинской воспитательной колонии, еще один пункт будет работать в следственном изоляторе № 5. С подробной информацией о номерах телефонов и перечнем адресов можно ознакомиться на сайте ГУ министерства юстиции по Санкт-Петербургу.

"Ежегодно несовершеннолетние петербуржцы, к сожалению, совершают большое количество правонарушений. И самые распространенные из них - это распитие алкоголя, курение в неположенных местах. Далеко не всем нарушителям известно, что они поступают незаконно. Это доказывают и результаты опроса, который мы провели вместе с общественным советом при уполномоченном по правам ребенка, более 1 тыс. школьников приняли участие в этом вопросе, и возраст их от 10 до 17 лет. 36% из них признали, что их уровень правовой грамотности недостаточно высок", - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

По словам Митяниной, сегодня в Петербурге проживают 903,1 тыс. несовершеннолетних детей, почти 160 тыс. живут в малоимущих семьях, более 150 тыс. в многодетных, около 80 тыс. в неполных семьях, 18,5 тыс. - дети с инвалидностью, из них 5 тыс. - дети с особыми потребностями, более 10 тыс. детей остались без попечения родителей. Все эти категории являются наиболее уязвимыми в правовом аспекте и могут нуждаться в помощи специалистов.