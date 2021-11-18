Строительство военно-патриотического центра в Ингушетии оценили в 150 млн рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Строительство центра военно-патриотического воспитания "Авангард" в Ингушетии оценивается в 150 млн рублей, власти региона рассчитывают привлечь финансирование в рамках национального проекта "Образование", сообщил в четверг первый вице-премьер республики Олег Фурсов на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации в ходе Дней Ингушетии в Совфеде.

"В Ингушетии ведется работа по созданию центра военно-патриотического молодежи "Авангард". Строительство требует 150 млн рублей. Хотим просить вас поддержать наше обращение в федеральные министерства о включении в целевую программу объектов центра "Авангард" и многофункционального молодежного центра на территории республики. Есть федеральный проект "Патриотическое воспитание" нацпроекта "Образование", в рамках которого это можно осуществить", - сказал Фурсов, добавив, что самостоятельно построить данный объект региону не позволяют действующие бюджетные ограничения.

По его словам, центр "Авангард" планируется построить в городе воинской славы Малгобек, на территории парка им. Серго Орджоникидзе, где есть необходимая инфраструктура.

О планах по создании в Ингушетии центра военно-патриотического воспитания "Авангард" власти региона сообщили в начале 2020 года. В частности, планируется строительство жилого круглогодичного корпуса на 200 мест. В настоящее время на территории будущего центра есть спортивная площадка, футбольное поле, актовый зал, административное здание, в котором расположен пищеблок на 80 мест.