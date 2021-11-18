В МГУ разрабатывают школьные учебники с дополненной реальностью

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В МГУ разрабатываются электронные школьные учебники с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности, заявил в четверг ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики и информатики.

"Сегодняшний учебник должен стать интерактивным, динамически разноуровневым, более ярким, привлекательным. Использование технологий виртуальной и дополненной реальности в электронных учебниках позволяет сделать из иллюстраций полноценные объемные модели, а это особенно важно в преподавании школьной стереометрии, например. Такие программные продукты уже разрабатываются, в том числе у нас в Московском университете", - сообщил ректор.

Съезд проходит 18-19 ноября в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.