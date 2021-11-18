{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Новый максимум заболевших с начала эпидемии COVID-19 зафиксировали в Челябинской области

За минувшие сутки в регионе выявили 601 случай заражения коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Медики Челябинской области за минувшие сутки зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом и 30 смертей от последствий инфекции, для региона это максимум с начала пандемии, следует из материалов, опубликованных пресс-службой областного Минздрава.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Всего в Челябинской области подтверждено 120 952 случая заражения COVID-19 (плюс 601 новое подтверждение ко вчерашнему дню, школьников нет). За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 30 человек", - говорится в сообщении.

С 30 октября в Челябинской области для посещения торговых центров и магазинов с торговой площадью свыше 400 кв. м необходим QR-код о вакцинации или перенесенной болезни. С 3 ноября это требование распространяется на массовые мероприятия. С 1 декабря по 9 января система QR-кодов будет введена для посещения предприятий общественного питания.

По данным Минздрава Челябинской области, в регионе свободно более 20% коек для пациентов с коронавирусом.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
В Петербурге сократили коечный фонд на 600 коек
Теперь в регионе для пациентов с COVID-19 действуют более 8,8 тыс. мест
Читать полностью