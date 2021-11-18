Ямальские дорожники откроют три зимника в этом году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Три региональные зимние автодороги обустроят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"На Ямале в этом году будет обустроено три региональных зимника: Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Коротчаево - Красноселькуп и ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги", - говорится в сообщении.

Работы по заливке ледовой переправы уже ведутся. "После того, как дойдем до той толщины, которая необходима для пуска автотранспорта массой до 3,5 тонн, откроем движение сразу по двум полосам. Планируем сделать это в последних числах ноября", - цитирует пресс-служба начальника Салехардского дорожного ремонтно-эксплуатационного управления Артема Корякина. Также начато обустройство трассы Коротчаево-Красноселькуп, она традиционно откроется раньше остальных.

В конце ноября дорожники приступят к обустройству зимника Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. На автозимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале устройство трассы начнут после намерзания достаточной толщины льда.