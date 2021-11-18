Минздрав обновил методические рекомендации по лечению пациентов с ковидом

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минздрав РФ выпустил обновленную версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства.

"В новой версии рекомендаций внесены изменения и уточнения в рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов, - говорится в сообщении. - Раздел по специфической профилактике новой коронавирусной инфекции дополнен информацией об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" для повторной вакцинации".

Кроме того, в новой версии документ изменен режим дозирования препарата барицитиниб для пациентов с легким течением заболевания, которым медицинская помощь оказывается в стационарных условиях. Внесены уточнения в раздел по диагностике инвазивного аспергиллеза (заболевание, поражающие преимущественно органы дыхания - прим. ТАСС) и инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19.

"Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической работе", - отметили в пресс-службе.

Ревакцинация "Спутником Лайт"

Использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для ревакцинации, а также после перенесенного ковида спустя шесть месяцев, указано в документе.

"Использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для повторной вакцинации через шесть месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет", - говорится в тексте.

Отмечается, что в России для профилактики COVID-19 у взрослых зарегистрированы вакцины "Гам-ковид-вак", "Гам-ковид-вак-лио" (замороженная и жидкая формы "Спутника V"), "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".