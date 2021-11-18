Жириновский считает, что вина депутата КПРФ Рашкина очевидна

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что вина депутата КПРФ Валерия Рашкина в незаконной охоте очевидна, в связи с чем Госдума снимет с него неприкосновенность.

"Вина Валерия Федоровича очевидна. В четверг, 25 ноября, мы попрощаемся с Валерием Федоровичем. Уголовное дело возбуждено, он будет осужден на длительный срок, вскроются другие преступления", - сказал Жириновский журналистам в четверг. Представление генпрокурора о снятии с Рашкина неприкосновенности он назвал "очень своевременным".

По убеждению лидера ЛДПР, Рашкин "нарушил закон, Уголовный кодекс". "Рашкин занимался незаконной охотой. Зачем убивать лося? У тебя есть разрешение? Нет, он нарушил закон", - сказал политик.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думу поступило представление генерального прокурора РФ о лишении Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, депутатской неприкосновенности. По его словам, Совет Думы на заседании в среду рассмотрел документ, депутаты могут обсудить этот вопрос на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

Рашкин в видеообращении на своем YouTube-канале в четверг заявил, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана, а алкогольных напитков в тот вечер не употреблял. По словам депутата, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. При этом сразу после инцидента Рашкин придерживался версии, что нашел тушу животного в лесу.

Уголовное дело

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

По данным полиции, ночью поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. На место выехали участковый полиции и представитель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, они обнаружили на месте происшествия автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови.

По сообщениям полиции, мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившимся в машине пассажиром заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Водителю автомобиля было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении.